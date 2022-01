Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a prezis, miercuri, ca Rusia va actiona in privinta Ucrainei, spunand ca Moscova va plati scump pentru o invazie la scara larga, dar sugerand ca in cazul unei "incursiuni minore" costul ar fi mai mic, relateaza Agerpres.Comentariile sustinute de Joe Biden intr-o conferinta…

- Joe Biden a precizat ca “Rusia va intra in Ucraina”, dar susține ca NATO și SUA nu au nicio intenție de a raspunde pretențiilor lui Putin de a retrage din forțele de pe teritoriul fostelor țari comuniste, admise in Alianța dupa 1997. “Din contra, daca el intra in Ucraina, noi luam in calcul suplimentare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- SUA au anunțat ca nu vor trimite trupe pentru a apara Ucraina, in cazul in care va fi atacata de Rusia. Joe Biden a motivat decizia, susținand ca țara nu face parte din NATO. Președintele american Joe Biden a precizat miercuri ca SUA nu va trimite trupe militare in Ucraina cu intenția de a o apara de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta „in urmatoarele zile” cu omologii sai ucrainean, Volodimir Zelenski, si rus, Vladimir Putin, dupa un summit virtual intre liderul de la Kremlin si Joe Biden, pentru a evita o escaladare militara in Ucraina, a anuntat marti Palatul Elysee, noteaza AFP.…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat companiei Rosneft sa prezinte pâna în martie un proiect de livrare a gazelor în Europa, monopol deținut în prezent de Gazprom, într-un context de creștere a cererii pe ”batrânul continent”, relateaza AFP.Liderul…

- Ministerul rus al Sanatații inregistreaza, miercuri, un nou vaccin anti-COVID din gama Sputnik. Este vorba despre un ser care se va administra adolescenților cu varste cuprinse intre 12 și 17 ani, primele doze urmand sa fie dispnibile la finalul anului, a anunțat vicepremierul Tatiana Golikova, relateaza…

- Președintele SUA, Joe Biden, a evaluat rezultatele Summitului G20, care a avut loc la Roma in perioada 30-31 octombrie. Liderul american a spus ca este dezamagit de pozițiile mai multor țari in domeniul climei, transmite Noi.md. Biden a spus ca principala sa dezamagire in G20 este legata de pozițiile…