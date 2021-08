Stiri pe aceeasi tema

- Legea nu trebuie modificata de fiecare data cind guvernarii nu ii place procurorul general. Cu un asemenea comentariu a venit președintele Centrului de Resurse Juridice (CRJ), Vladislav Gribincea, la inițiativa deputatului PAS, ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, prin care dorește sa fie create…

- Un proiect de lege care ar permite eliberarea din funcție a procurorului general a fost inregistrat in Parlament. Autorul proiectului este deputatul PAS, noul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, scrie deschide,md „Am inregistrat un proiect de lege care vine sa modifice Legea cu privire…

- Unul dintre vicepreședinții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Sergiu Litvinenco sau Olesea Stamate ar putea sa ajunga in Executiv, a declarat președintele Parlamentului in cadrul emisiunii Moldova in Direct de la Moldova 1. Sergiu Litvinenco s-a regasit pe lista eventualilor miniștri in Guvernul…

- Dosarul impotriva deputatelor Partidului „ȘOR”, Marina Tauber și Reghina Apostolova, au fost pornite ilegal. Cele doua au fost puse sub invinuire tot cu incalcarea legii și nu au nicio implicare in frauda bancara. Declarația a fost facuta de procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo…

- Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, susține ca Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), daca „vrea sa creeze un Guvern de specialiști, trebuie sa-l creeze indiferent de coloratura politica”. O declarație in acest sens a fost facuta intr-un interviu pentru Europa…

- Președintele al Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, susține ca Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) „nu ar trebui sa calce pe greblele PCRM și ale PD”. Totodata, acesta menționeaza ca daca PAS „vrea sa creeze un Guvern de specialiști, trebuie sa-l creeze indiferent de coloratura…

- Președintele al Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, susține ca Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) „nu ar trebui sa calce pe greblele PCRM și ale PD”. Totodata, acesta menționeaza ca daca PAS „vrea sa creeze un Guvern de specialiști, trebuie sa-l creeze indiferent de coloratura…

- Presedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, considera ca Vladislav Clima nu poate fi demis din functia de presedinte a Curtii de Apel Chisinau in urma decretului semnat de presedintele Maia Sandu, prin care a anulat decretul ex-presedintelui Igor Dodon. In acest sens,…