- In Romania exista foarte multe societati comerciale cu viata scurta, care achizitioneaza cantitati importante de bunuri din Uniunea Europeana sau din tari terte, apoi isi inceteaza activitatea si bunurile sunt livrate ulterior in mediul online, a declarat, joi, Teodor-Alexandru Georgescu, director general…

- Numarul de tranzactii cu cardul a crescut in ultimul an in Romania de la 353 de milioane, in trimestrul 2 din 2019, la 395 de milioane in aceeasi perioada a anului in curs, a afirmat, joi, Cosmin Vladimirescu, country manager Mastercard Romania, la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului…

- Vladimirescu, Mastercard: Bugetul Romaniei pierde anual o treime din TVA. Gradul de colectare a fost de 26%, in 2018 Capacitatea Romaniei de a colecta mai mult TVA nu creste la fel de mult ca in alte tari, iar datele oficiale ale Comisiei Europene arata ca bugetul tarii pierde anual o treime din neincasarea…

- Irlanda a pierdut postul de comisar al comertului, platind pretul pentru greselile facute de Phil Hogan, care si-a dat demisia dupa ce a incalcat regulile de combatere a coronavirusului in tara sa. Fostul premier leton, Valdis Dombrovskis, a fost desemnat marti comisar european al comertului de presedinta…