Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria in alegerile prezidențiale din Republica Moldova. "Cetatenii Republicii Moldova au ales continuarea drumului european si...

- Primarul Ion Ceban a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria obținuta in alegerile prezidențiale. ”Vreau sa felicit candidatul ales Maia Sandu și sa-i doresc succes in toate inceputurile de dezvotare a țarii”, a declarat Ion Ceban in cadrul ședinței saptamanale a serviciilor Primariei, comunica publika.md.

- Premierul Ludovic Orban o felicita pe Maia Sandu pentru caștigarea alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, afirmand ca aceasta a demonstrat ca alegerile pot fi castigate si cu o campanie onesta si decenta si exprimandu-si convingerea ca va fi ”presedintele asteptat de oamenii buni care au…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru caștigarea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Intr-o postare pe Twitter, președintele roman spune ca cetațenii au ales astfel „continuarea drumului european și democratic”.

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa susținuta marți despre turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, care vor avea loc la finalul acestei saptamani. Președintele a spus ca s-a bucurat sa vada votul cetațenilor din primul tur, acordat candidatei Maia Sandu. In plus,…

- Presedintele Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, care candideaza pentru un nou mandat, a transmis, luni, un mesaj de felicitare liderului Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, pentru accederea in turul al doilea dupa alegerile de duminica. Acesta a declarat, luni, dupa…

- Duminica, 1 noiembrie 2020, in Republica Moldova se vor desfasura alegerile prezidentiale. Dintre cei 8 candidati inscrisi in cursa electorala, in turul doi al alegerilor, in 15 Noiembrie, vor intra Maia Sandu si Igor Dodon. Datorita diferentei reduse dintre cei doi candidati, fiecare vot este foarte…

- Comisia Electorala Centrala a inregistrat-o pe candidata la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, desemnata de Partidul Politic „Partidul Actiune si Solidaritate”, transmite IPN.