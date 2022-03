Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca doar negocierile vor pune capat razboiului din țara sa. Daca negocierile ar eșua, acest lucru ar duce la un al treilea razboi mondial, a spus el intr-un interviu pentru CNN.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca va lupta in continuare pentru mai multa sustinere pentru Ucraina si a mentionat ca negocierile cu Rusia continua, iar prioritatile sale sunt clare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele ucrainean, Vladimir Zelenski se arata mai optimist legat de pozițiile Ucrainei și Rusiei in cadrul negocierilor pentru incetarea focului, afirmind ca acestea devin „mai realiste”, in timp ce consilierul sau, Mihail Podoliak susține ca exista citeva „contradicții fundamentale” in poziția…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat ca țara sa trebuie sa recunoasca ca nu va putea adera la NATO. Declarația a fost facuta in cadrul unei intalniri cu liderii țarilor care sunt membre ale Forței expediționare comune conduse de Marea Britanie. „Ințelegem asta, suntem oameni de bun simț”…

- Volodimir Zelenski a transmis ieri ca se poate negocia statutul regiunilor separatiste Luhansk si Donetk. In cateva orase au inceput sa functioneze coridoarele umanitare, dar ucrainenii au spus ca rusii au atacat unele convoaie de civili. Fortele ruse continua bombardamentele si tot mai mule evaluari…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Rusia trebuie sa opreasca bombardarea oraselor din Ucraina inainte de a putea incepe discutii semnificative despre un armistitiu, in contextul in care prima runda de negocieri din aceasta saptamana nu a dus decat la foarte putine progrese,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj catre ucraineni, in noaptea de vineri spre sambata. El a spus ca in cursul nopții vor avea loc noi atacuri. „Trebuie sa rezistam”, a fost mesajul lui.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi negocierile "constructive" care au reunit cu o zi inainte, la Paris, reprezentanti ai Kievului si Moscovei, sub mediere franco-germana, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, informeaza AFP. Zelenski a apreciat "pozitiv"…