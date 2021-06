Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin este gata sa continue dialogul daca Washingtonul este și el pe aceeași linie. Dar purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a fost cea care i-a atras atenția liderului de la Kremlin, in timpul summit-ului cu omologul sau american Joe Biden. Vladimir Putin a declarat joi, 17 iunie,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ținut o conferința de unul singur, dupa intalnirea cu Joe Biden, de la Geneva, din Elveția. Dupa ce omologul sau american a refuzat sa il insoțeasca, Putin a mers singur in in fața jurnaliștilor acreditați la eveniment. Insa, o casca i-a jucat feste lui…

- Summit-ul de la Geneva s-a incheiat. Vladimir Putin și Joe Biden au finalizat discuțiile mai repede decat se preconiza. Ambasadorii vor fi repuși in funcții Presa internaționala noteaza ca cei doi președinți au cazut de acord ca, dupa retragerea ambasadorilor statelor pe care le reprezinta, aceștia…

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. „Decretul guvernului privind denunțarea de catre Rusia a memorandumului ”teritorii deschise” va fi emis in curand, nu va pot spune exact cand. Exista și alte lucruri pe care le comunicam americanilor dincolo de ușile inchise”, le-a declarat miercuri reporterilor viceministrul…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Kremlinul a incercat miercuri sa reduca asteptarile fata de intalnirea pe care o vor avea presedintele american, Joe Biden, si omologul rus, Vladimir Putin, pe 16 iunie la Geneva, transmite dpa. Anuntand marti summitul, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a precizat ca 'liderii…

- Kremlinul a incercat miercuri sa reduca asteptarile fata de intalnirea pe care o vor avea presedintele american Joe Biden si omologul rus Vladimir Putin pe 16 iunie la Geneva, transmite dpa. Anuntand marti summitul, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a precizat ca 'liderii…

- Presedintele american Joe Biden va discuta cu presedintele rus Vladimir Putin despre deturnarea avionului Ryanair de catre Belarus si arestarea unui activist al opozitiei in timpul summitului lor de luna viitoare, a declarat marti secretarul pentru presa al Casei Albe, Jen Psaki, transmite Reuters.