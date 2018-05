Stiri pe aceeasi tema

- Investirea presedintelui ales al Rusiei, Vladimir Putin, va avea loc la 7 mai, a anuntat miercuri premierul Dmitri Medvedev, citat de agentia de presa Interfax. 'Tara si-a ales presedintele ( la 18 martie) si, dupa 7 mai, data inaugurarii, guvernul va demisiona conform Constitutiei', a afirmat…

- Probleme la zi: Putin in fața unui nou mandat Presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: putin.kremlin.ru. Putin in fata unui nou mandat -alegeri in Rusia -intr-un moment in care tensiunile Rusiei cu Occidentul s-au intensificat Invitati In studio:…

- De Ziua Internaționala a Femeii, Consiliul Uniunii Europene au anunțat ca au numit-o pe Catherine De Bolle, fosta șefa a poliției federale din Belgia, directorul Europol, agentia europeana de lupta impotriva criminalitatii, citeaza Agerpres AFP. De Bolle devine astfel, incepand cu 1 mai, cand va prelua…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele FIFA, Gianni Infantino, si-au demonstrat abilitatile tehnice cu balonul rotund la Kremlin, intr-un video promotional al forului international, cu 100 zile inaintea startului Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia.In videoclip apar o succesiune…

- Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, potrivit ministrului japonez de Externe, Taro Kono, relateaza site-ul agentiei Tass. "Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu toate acestea, Rusia si China l-au…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. "Toate tarile cu un nivel ridicat al potentialului…

- Un barbat de 43 de ani, din Focșani, a fost arestat, vineri, de magistrații Tribunalului Vrancea, pentru comiterea infracțiunii de omor asupra unui membru al familiei. Victima este chiar tatal sau, de 65 de ani, un om cu grave probleme de sanatate, care de un an era imobilizat la pat. Decizia magistraților…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, are un admirator cel puțin surprinzator, in ciuda acuzațiilor venite din partea aceluiași personaj important la adresa Rusiei. Fostul președinte american considera ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidențiale din 2016 din SUA.