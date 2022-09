Stiri pe aceeasi tema

- Se așteapta ca președintele rus Vladimir Putin sa anunțe vineri ca Rusia anexeaza alte patru regiuni din Ucraina, dupa o serie de referendumuri pe care Occidentul le-a denunțat ca „false și ilegitime”, organizate in ultima saptamana in zonele ocupate ale țarii. Președintele rus Vladimir Putin este așteptat…

- Patru jurnaliști și cunoscuți bloggeri au intrat pe lista neagra a agenților straini din Rusia, a anunțat ministerul Justiției de la Kremlin. Cei patru sunt acuzați ca au primit finanțari din Ucraina pentru a denigra acțiunile lui Vladimir Putin in Rusia. Registrul „interzișilor” din Rusia a fost completat…

- „Trebuie sa raspunzi verbal, iar soldatul marcheaza raspunsul pe foaie și o pastreaza”, a declarat pentru BBC o localnica din Enerhodar. In sudul orașului Herson, soldații ruși au stat cu o urna de vot in mijlocul orașului pentru a colecta voturile oamenilor. Votul din ușa in ușa este pentru „securitate”,…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Chiar și dupa invazia Rusiei in Ucraina, convorbirile lui Olaf Scholz cu președintele rus Vladimir Putin s-au purtat „intotdeauna pe un ton prietenesc”, informeaza Agerpres . Dezvaluirea a fost facuta in cadrul emisiunii Interviul saptamanii” de la postul public de radio Deutschlandfunk chiar de cancelarul…

- Grupul „Lupii Noptii” este considerat cel mai mare si cel mai cunoscut grup de motociclisti rusi. Barbații au ca pasiuni principale politica, Rusia si pe presedintele Vladimir Putin, pe care il și sprijina.Mai mult, ei sunt considerați „Ingerii” liderului de la Kremlin.Grupul de motocicliști a devenit…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, transmite Agerpres . Astfel, conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92%…

- Fostul diplomat Boris Bondarev, care a devenit extrem de mediatizat atunci cand și-a parasit slujba de la Geneva din cauza invadarii Ucrainei, afirma ca președintele rus Vladimir Putin ar fi „umilit” daca ar trebui sa se intalneasca cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza Euronews .…