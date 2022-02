Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis omologului sau din China, Xi Jinping, intr-o conversatie prin telefon care a avut loc vineri, ca este dispus sa initieze negocieri cu Ucraina, anunta Kremlinul si Ministerul chinez de Externe.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis omologului sau din China, Xi Jinping, intr-o conversatie prin telefon care a avut loc vineri, ca este dispus sa initieze negocieri cu Ucraina, anunta Kremlinul si Ministerul chinez de Externe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cancelarul german Olaf Scholz a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin. Ofiialul Germaniei se intalneste, marti, la Moscova, cu presedintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre criza legata de Ucraina. Cancelarul Scholz a decis ca testul PCR necesar pentru…

- Moscova a incercat sa explice de ce Vladimir Putin a folosit la adresa Ucrainei o expresie care a provocat scandal, fiind interpretata de mulți drept o referința la viol. Declarația a fost facuta de președintele rus in timpul intalnirii cu Emmanuel Macron, in condițiile in care subiectul discuției era…

- Intrevederea de la Kremlin, dintre președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron a inceput, luni dupa-amiaza, cu discuții dintre cei doi lideri, de la care se așteapta detensionarea situației de la granița cu Ucraina. Președintele francez i-a spus omologului rus ca vrea sa evite razboiul și sa construiasca…

- Președinții Rusiei și ai Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, vor petrece „mult timp” discutand securitatea Europei și setul de cerințe pe care Moscova le-a adresat Occidentului, cand se vor intalni saptamana viitoare, a anunțat Kremlinul vineri, potrivit Reuters. Discuțiile vor fi monitorizate cu…

- Statele membre NATO au plasat militari in asteptare si au trimis nave si avioane de lupta in vederea unei consolidari in Europa de Est, impotriva unor activitati militare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina, anunta luni intr-un comunicat Alianta Nord-Atlantica, citata de AFP. “NATO va continua sa ia…

- Președintele chinez, Xi Jinping, urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…