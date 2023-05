Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu s-a exprimat marti, la o ceremonie de inmanare de decoratii, la Kremlin, pe tema incursiunii din Rusia si s-a limitat sa vorbeasca in mod general despre conflict, relateaza AFP. "Da, Rusia se confrunta cu vremuri dificile, dar azi (marti) este un moment special al…

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele puterii ruse,…

- Ucraina anunta joi ca a doborat, in noaptea de miercuri spre joi, 18 dintr-un numar de 24 de drone lansate de Rusia, la o zi dupa ce Moscova a acuzat Kievul de un atac cu drone la Kremlin, cu scopul de a-l asasina pe Vladimir Putin, care nu se afla la sediul presedintiei ruse, relateaza AFP. "Invadatorii…

- Ucraina a negat ca a incercat sa-l asasineze pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin in timpul unui atac cu drone care a avut loc in timpul nopții asupra reședinței sale oficiale din Moscova.

- De la Kremlin se denunța o tentativa de asasinat a președintelui rus. Acuzațiile se indreapta asupra Ucrainei. Se susține faptul ca s-ar fi folosit drone, in incercarea de a-l elimina pe liderul de la Moscova. Mai exact, Rusia a anuntat miercuri ca a doborat doua drone ucrainene care incercau sa atace…

- Un atac cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri a vizat orașul Kiev și regiunea Dnipro. Atacul este cel de al treilea din ultimele șase nopți, spun ucrainenii. O drona a lovit o cladire din regiunea Dnipro, au anunțat autoritațile ucrainene, citate de Sky News. Comandamentul Forțelor…