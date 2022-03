Fara nicio reținere, Ministerul rus al Apararii a anunțat duminica utilizarea pentru a doua oara a rachetelor hipersonice in Ucraina, de data aceasta pentru distrugerea unui depozit de carburanți al armatei ucrainene situat in sudul țarii. Un important depozit de carburanți a fost distrus cu rachete de croaziera Kalibr, lansate de pe o nava in […] Articolul Vladimir Putin trece la o noua escaladare a agresiunii contra Ucrainei: arunca in lupta arme sofisticate, rachetele hipersonice, impotriva rezistenței eroice a ucrainenilor apare prima data in Curierul National .