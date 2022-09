Stiri pe aceeasi tema

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca intalnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping din ziua precedenta, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Uzbekistan, a fost "normala".

Președintele francez Emmanuel Macron și-a reiterat cererea de incetare a focului in Ucraina și de retragere a Rusiei de la centrala nucleara Zaporojie in timpul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat duminica Palatul Elysee, conform CNN.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca scopul „operațiunii militare speciale" - așa cum este numita invazia in Ucraina - este de a elimina enclava anti-rusa, care este creata pe teritoriul Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat amplasarea de personal inarmat in apropierea fiecarei școli din teritoriile ocupate ale Ucrainei, a spus prim-adjunctul șefului Administrației Prezidențiale Serhiy Kiriyenko, citat de publicația Kremlinului „Ria Novosti "

Presedintele rus, Vladimir Putin, a dispus vineri guvernului de la Moscova ca pana la venirea iernii sa reparare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza agentia EFE.

Presedintele rus Vladimir Putin il va primi pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan pe 5 august la Soci, cei doi urmand sa poarte discutii inclusiv despre cooperarea militara, a anuntat Kremlinul, relateaza DPA.

Presedintele rus Vladimir Putin a felicitat luni trupele ruse si separatiste pentru 'eliberarea' intregii regiuni Lugansk (estul Ucrainei), o etapa importanta pentru Moscova in campania sa militara in Ucraina, si a ordonat fortelor sale sa continue ofensiva in estul Ucrainei, relateaza Reuters si…

Presedintele rus Vladimir Putin se declara marti "mandru" de faptele militarilor sai in Ucraina si se angajeaza sa consolideze si mai mult armata rusa, relateaza AFP, potrivit news.ro.