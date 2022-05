Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva zile, jurnaliștii britanici de la Daily Mail citau o pagina de Telegram și notau ca Vladimir Putir ar fi bolnav de cancer și va fi operat dupa 9 mai 2022, data la care in Piața Roșie din Moscova va fi comemorata Ziua Victoriei, in cinstea victoriei Rusiei din cel de-al Doilea…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a acuzat ca armata lui Vladimir Putin ca vrea sa recruteze cetațeni moldoveni, potrivit Reuters. Declarațiile vin la cateva zile dupa ce serviciile de informații militare britanice au transmis ca Moscova incearca sa-și reinnoiasca forțele in…

- Intalnirea dintre presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul austriac Karl Nehammer, desfasurata luni in apropiere de Moscova pentru discutarea conflictului din Ucraina, s-a incheiat, a confirmat luni cancelaria austriaca, potrivit agentiilor dpa si APA. Intalnirea a avut loc la resedinta prezidentiala…

- "Am blocat conturi ale persoanelor fizice, linii de credit in Franta, in institutiile financiare franceze, in valoare de 150 de milioane de euro", a declarat Bruno Le Maire cu prilejul emisiunii radiotelevizate Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI. In plus, "am blocat proprietati imobiliare de pe teritoriul…

- Un sistem de vot online criticat de unii dintre candidatii care au pierdut anul trecut alegerile parlamentare va fi implementat pentru a fi folosit pe intreg teritoriul Rusiei, dupa ce presedintele Vladimir Putin a promulgat luni legea ce cuprinde procedurile privind votul electronic, potrivit Reuters.…

- Premierul Nicolae Ciuca, l-a primit, duminica la Palatul Victoria, pe ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Yair Lapid. Acesta este si prim-ministru alternativ, urmand sa preia mandatul la jumatatea anului 2023. Discutiile s-au axat asupra analizei evolutiilor regionale si gestionarii efectelor…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, a declarat, duminica, ca orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, relateaza Reuters. „Folosirea retelelor de aerodromuri ale acestor tari…

- Articolul de opinie a fost publicat pe site-ul agenției publice ruse de știri pe 26 februarie, dar vorbește la trecut despre „rezolvarea problemei ucrainene”. In acest moment, la doua zile dupa publicare, forțele ruse nu au reușit inca sa controleze niciun oraș major din Ucraina. Materialul, care pare…