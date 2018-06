Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face marti o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana. "Nu urmarim obiectivul de a diviza nimic si pe nimeni in UE. Suntem mult mai interesati ca UE sa fie unita si infloritoare, deoarece UE este cel mai important partener comercial si economic al nostru", a afirmat liderul de la Kremlin. Putin nu a mai fost intr-o vizita bilaterala intr-o tara UE din iulie…