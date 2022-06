Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Reuters.

- Șeful echipei de procurori de la Bucha a promis ca ii va prinde pe „toți cei care au comis crime sangeroase impotriva civililor pașnici” din oraș, in timp ce imaginile Reuters aratau mai multe cadavre exhumate la locul unei gropi comune. Oficialii ucraineni spun ca sute de civili au fost gasiți morți…

- Președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa comune cu Vladimir Putin in Rusia, ca masacrul de la Bucha este ”o operațiune psihologica speciala a britanicilor”. „Astazi am discutat in detaliu despre operațiunea psihologica speciala condusa de britanici…

- Primarul orașului ucrainean Bucha, Anatoliy Fedoruk, a spus ca autoritațile au gasit pana acum 403 cadavre ale unor persoane despre care cred ca au fost ucise de forțele ruse in timpul ocupației, dar ca numarul este in creștere, relateaza The Guardian. Autoritațile au inceput sa recupereze cadavrele…

- Presedintele rus Vladimir Putin se intalneste marti cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko pentru a discuta despre situatia din Ucraina si sanctiunile occidentale, au relatat agentiile de presa din Rusia si Belarus, potrivit Reuters.

- „Vestul ar fi putut opri Rusia in 2014”, a declarat Erdogan.Președintele turc a declarat ca „raspunsul insuficient din partea Occidentului la invazia rusa a Crimeei in 2014 a dus la actualul razboi pe scara larga al Rusiei”, referindu-se la ce se intampla de doua saptamani in Ucraina, devastata de bombe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a trimis pana in prezent in Ucraina aproape 100% din cei peste 150.000 de soldati pe care i-a mobilizat in afara tarii inainte de invazie, a declarat un inalt oficial american al Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia a boicotat luni audierile in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga in cadrul unei proceduri initiate de Ucraina, care va argumenta ca Moscova a interpretat in mod fals legea cu privire la genocid pentru a-si justifica invazia si va solicita un ordin de urgenta pentru stoparea…