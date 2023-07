Vladimir Putin susține că Rusia este pregătită de o confruntare militară cu NATO Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu dorește o confruntare directa cu Alianța Nord-Atlantica in Siria, dar ca este pregatita pentru orice scenariu, transmite agenția rusa Interfax. Raspunzand la intrebarea jurnaliștilor cat de posibila este o ciocnire directa intre Rusia și NATO in Siria și daca partea rusa este pregatita pentru o astfel de evoluție a evenimentelor, șeful statului a spus: "Suntem intotdeauna pregatiți pentru orice scenariu, dar nu avem pe nimeni dorește acest lucru". CITESTE SI Video | Jaf la drumul mare: un camion rasturnat, plin cu carne, a fost pradat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Stiri pe aceeasi tema

