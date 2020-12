Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca deocamdata nu a decis daca va candida sau nu din nou pentru functia suprema in Federatia Rusa in 2024, la finalul actualului mandat, si ca este prematur sa discute despre acest subiect, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. ''Nu am decis daca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca deocamdata nu a decis daca va candida sau nu din nou pentru functia suprema in Federatia Rusa in 2024, la finalul actualului mandat, si ca este prematur sa discute despre acest subiect, transmite Reuters. ''Nu am decis daca voi candida sau nu…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a distribuit cu mandrie pe retelele de socializare un video in care omologul sau rus Vladimir Putin ii elogiaza "calitatile masculine", o "prietenie" care a dat nastere la meme-uri amuzante pe internet, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. In discursul sau…

- ​Înainte ca Joe Biden sa ajunga la putere în ianuarie, administrația Trump va cere companiilor petroliere sa aplice pentru concesiuni petroliere de exploatare la Refugiul Național Arctic Wildlife Refuge din Alaska, unde se afla urșii polari, potrivit AFP.Într-un document care…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca a intervenit personal, la sfarsitul lunii august, pentru a permite mutarea opozantului Alexei Navalnai in Germania pentru ingrijiri medicale, dupa ce acesta a fost otravit, relateaza AFP, citata de Agerpres."De indata ce sotia acestui cetatean mi…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus ca Federația Rusa știe ce se intimpla in Moldova, dar industriile sale sint legate de Rusia și nu pot exista fara ea. "Vedem ce se intimpla in jurul Moldovei și cunoaștem nevoile poporului moldovenesc atit in ​​dezvoltarea democrației, cit și in dezvoltarea economiei,…

- CHIȘINAU, 16 oct - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a propus prelungirea actualului Tratat de reducere a armelor strategice cu un an, fara a inainta vreo condiție. ”Am o propunere, și anume, sa fie prelungit actualul acord fara nicio condiție pentru cel puțin un an, pentru a putea desfașura…

- Migrația unor astfel de „specialiști” in Caucazul de Sud promite o extindere a zonei de lupta și tranziția amenințarilor teroriste intr-o forma cronica de ostilitați, conform scenariului „afgan”, „libian” sau „sirian”. © Sputnik / Mikhail VoskresenskiyCriza din Karabah devine o problema internaționalaDirectorul…