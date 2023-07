Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Putin susține ca primirea Ucrainei in NATO ar declanșa al treilea Razboi Mondial. Aceasta amenințare a venit din partea lui Dimitri Medvedev, fost președinte al Federației Ruse. In prezent, Medvedev este vicepresedintele Consiliului de Securitate…

- Moscova a afirmat joi ca pana in prezent, in acest an, Ucraina a lansat peste 70 de drone in directia peninsulei anexate Crimeea, potrivit secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, informeaza EFE.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia este in continuare increzatoare ca isi poate indeplini planurile privind "operatiunea militara speciala" din Ucraina, relateaza Reuters.Putin a mai declarat ca este in contact permanent cu Ministerul Apararii in comentarii facute intr-un interviu acordat…

- Pentru prima oara de la inceputul razboiului din Ucraina, liderul de la Kremlin iși exprima ingrijorarea. Ce ii da emoții lui Vladimir Putin. Declarațiile facute de președinte in cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Rusiei. Ce il ingrijoreaza pe Vladimir Putin A trecut aproape un an și…

- Twitter a restricționat contul in limba engleza al fostului președinte rus Dmitri Medvedev pentru o postare pe care a facut-o, argumentand ca Polonia „nu ar trebui sa existe”. Medvedev, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și un susținator deschis al razboiului…

- Un nou razboi mondial este probabil, insa el nu este inevitabil, a declarat marti vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a subliniat ca o „impartire linistita” a Ucrainei este „mai buna” decat un razboi mondial si a invocat in acest context „aspiratii” ale Poloniei,…

- Declaratiile facute in Occident despre o posibila incepere a negocierilor intre Federatia Rusa si Ucraina abia dupa contraofensiva Kievului sunt “schizofrenie”. Acest lucru a fost afirmat marti de ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-o conferinta de presa, in urma vizitei efectuate la New York…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, ii acuza pe polonezi ca pun la cale o unire/anexare cu Ucraina, dupa un plan vechi de sute de ani. Scenariul a fost vehiculat recent și de revista americana Foreign Policy.Medvedev se lanseaza…