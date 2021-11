Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, marti, ca nu a decis inca daca va candida pentru un nou mandat prezidential, in anul 2024, informeaza agentia Reuters. "Daca voi candida sau nu urmeaza sa decid, dar insasi existenta dreptului de a candida stabilizeaza deja situatia politica…

- Un tribunal din Moscova a amendat luni Google cu 3 milioane de ruble (400.386 de dolari) pentru ca nu a sters continutul considerat ilegal, in cadrul unei dispute mai largi cu gigantul american din sectorul tehnologiei, transmite Reuters, scrie news.ro. Autoritatea de reglementare din sectorul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi tarile occidentale ca „agraveaza” tensiunile in Ucraina si in Marea Neagra, denuntand zboruri ale „bombardierelor strategice” in apropierea frontierelor ruse, relateaza AFP si Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut duminica, potrivit Reuters, ca este gata sa ajute la soluționarea crizei migranților ilegali de a granița dintre Belarus și Polonia. ”Oferta„ a fost lansata în cadrul unui interviu pentru televiziunea rusa de stat, dupa ce sâmbata…

- Riscul unui conflict între Occident si Rusia este extrem de mare, pentru prima oara de la încheierea Razboiului Rece, în contextul în care multe dintre traditionalele instrumente diplomatice nu mai sunt disponibile, a declarat sâmbata generalul Nick Carter, seful fortelor…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a declarat marti ca il sustine pe Tedros Adhanom Ghebreyesus pentru un al doilea mandat in fruntea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a facut apel la alte state sa-si acorde de asemenea sprijinul pentru fostul ministru etiopian al sanatatii, transmite…

- Vladimir Putin a facut prima declarație de cand se afla in izolare. Președintele Rusiei spune ca ca in anturajul sau s-au imbolnavit de COVID-19 "nu una, nu doua, ci cateva zeci de persoane", informeaza joi TASS.