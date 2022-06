Vladimir Putin susține că forțele aeriene ruse „sparg ca pe nuci” armele livrate Ucrainei de alte state Fortele antiaeriane ruse au doborat zeci de arme livrate Ucrainei de alte state si „le sparg ca pe nuci”, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui scurt fragment dintr-un interviu al sau pentru postul de televiziune „Rossia-1”, fragment difuzat sambata, informeaza Reuters. Agentia de presa rusa RIA Novosti, care a difuzat prima aceste afirmatii, a citat raspunsul lui Vladimir Putin la o intrebare referitoare la armele livrate Ucrainei de alte tari. Potrivit lui Putin, Rusia se descurca fara probleme cu aceste arme si a distrus deja zeci dintre ele. Chiar daca tipul exact de arme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

