- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat crearea de „structuri alternative" la Comitetul International Olimpic (CIO), organizatie care nu a invitat inca Rusia la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, din cauza razboiului din Ucraina, informeaza EFE.

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, in cadrul unei intalniri cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, ca Polonia intentioneaza sa ocupe o parte din Ucraina, relateaza The Guardian, citand BBC Rusia. „In ceea ce-i priveste pe liderii polonezi, probabil ca se asteapta sa formeze…

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili

- Președintele rus Vladimir Putin nu are nicio indoiala cu privire la victoria Rusiei in Ucraina. El a declarat acest lucru marți, 4 iulie, la o intalnire cu absolvenții Școlii Postuniversitare de Administrație Publica (GSPA) a Academiei Prezidențiale Ruse de Economie Naționala și Administrație Publica."Nu…

- Presedintele rus Vladimir Putin declarat duminica intr-un interviu ca Rusia este in continuare increzatoare ca isi poate indeplini planurile privind "operatiunea militara speciala" din Ucraina.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca „slabiciunea Rusiei este evidenta”, apreciind ca Ucraina protejeaza restul Europei, relateaza AFP si Reuters. In prima sa reactie la evenimentele din Rusia, Zelenski a spus ca acela care „alege drumul raului se autodistruge”, facand referire…

- Obiectivul demilitarizarii Ucrainei, declarat de Moscova la inceputul campaniei sale militare in tara vecina, a fost „in mare parte indeplinit”, sustine Kremlinul, citat duminica de EFE. „Ucraina foloseste din ce in ce mai putin arme proprii si din ce in ce mai mult sisteme de armament furnizate de…