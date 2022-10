Stiri pe aceeasi tema

- Presa straina, anunț uluitor despre Vladimir Putin. Personalitați importante de la Moscova sunt ingrijorate de starea sa de sanatate. Liderul de la Kremlin se simte din ce in ce mai rau. Surse din cercul de incredere al lui Vladimir Putin au informat ca președintele a fost supus unor controale medicale…

- Speculașțiile despre o posibila boala grava a liderului de la Kremlin par a fi reale. Cel puțin așa arata ultimele imagini in care Vladimir Putin a aparut recent, conform publicației The Sun. In imagini au putut fi observate semnele care ar arata ca Vladimir Putin chiar sufera de o boala incurabila.…

- Semnul care arata ca sfarșitul lui Putin este aproape. Reprezentanții elitei ruse au scapat informații importante. Ce se intampla in jurul liderului de la Kremlin in aceste zile, vedeți in randurile de mai jos. Zilele lui Vladimir Putin in fruntea Rusiei, numarate? Oamenii din jurul lui ar vrea schimbare…

- Vladimir Putin, criticat public de un soldat rus. Pavel Filatiev, pe numele sau, a decis vara trecuta sa dezerteze. Fostul parașutist din armata rusa a scris un lung jurnal de bord, in care a povestit despre provocarile de zi cu zi cu care trebuie sa se confrunte forțele de la Kremlin. Afla in randurile…

- Vladimir Putin e la pamant, potriv presi independente ruse. Astfel, problemele s-ar ține scai de armata liedrului de la Kremlin, la șase luni de la invadarea Ucrainei. Detaliul incredibil dezvaluit de presa despre armata rusa, disponibil in articolul de mai jos. Armata lui Vladimir Putin ar fi la pamant.…

- Decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina a fost aspru criticata de comunitatea internaționala. Liderul de la Kremlin a devenit cel mai urat șef de stat contemporan, fiind contestat chiar și de catre cetațenii ruși. Ordinul sau din dimineața de 24 februarie a șocat omenirea, mulți dorind sa-l vada…

- Politologul Serghei Markov, un apropiat loial al liderului de la Kremlin, a afirmat ca „peste jumatate” dintre ministrii rusi vor sa-l destituie pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Daily Star. Intr-un interviu acordat publicatiei rusesti Kazan Business Gazeta, fostul consilier apropiat…

- Politologul Serghei Markov, un apropiat loial al liderului de la Kremlin, a afirmat ca „peste jumatate” dintre ministrii rusi vor sa-l destituie pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Daily Star.