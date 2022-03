Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a susținut primul sau discurs despre starea Uniunii. Joe Biden l-a atacat dur pe liderul rus Vladimir Putin, numindu-l un ”dictator” care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. Vladimir Putin ”s-a inselat”, ”suntem pregatiti, suntem uniti”. Liderul de la Casa Alba…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 79 de ani, l-a atacat dur pe liderul rus Vladimir Putin, 69 de ani, numindu-l un „dictator” care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. „Putin s-a inselat” și „suntem pregatiti, suntem uniti”, a spus liderul de la Casa Alba, in primul sau discurs despre Starea Uniunii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat duminica plasarea in stare de alerta a "fortei de decurajare" a armatei ruse, care poate cuprinde o componenta nucleara, in a patra zi a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza AFP. EFE noteaza ca seful statului rus a ordonat plasarea fortelor de descurajare…

- Vladimir Putin este pe cale de a intra la negocieri cu președintele Ucrainei? Liderul de la Kremlin a dat ordinul ca Rusia sa invadeze Ucraina in dimineața zilei de joi, 24 februarie, iar dupa 4 zile de conflict armat, președintele Rusiei nu ar mai dispune de armament suficient pentru a continua razboiul.…

- Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca s-a folosit de invadarea Ucrainei pentru a acoperi corupția din Rusia, relateaza BBC . Intr-o inregistrare video difuzata de publicația independenta Dojd, Navalnii critica invadarea Ucrainei.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a descris situatia din estul separatist prorus al Ucrainei drept un ”genocid”. El a susținut insa, la capatul a aproape trei ore de discuții cu cancelarul german Olaf Scholz, ca Rusia nu vrea razboi, si vrea ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul pentru dezamorsarea…

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…