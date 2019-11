Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca spera ca omologul sau Donald Trump va veni in Rusia de Ziua Victoriei, pe 9 mai anul viitor, si a precizat ca Moscova este gata de convorbiri cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Putin a spus ca ar fi "potrivit" ca Trump sa…

- ''S-a dovedit ca acest tratat a fost cel mai important pilon al stabilitatii strategice. Avem nevoie de tratative astfel incat distrugerea lui sa nu sporeasca amenintarea razboiului'', a declarat Gorbaciov, acum in varsta de 88 de ani, pentru cotidianul Izvestia, la doua luni dupa incetarea aplicarii…

- Președintele rus Vladimir Putin a revocat un protocol adițional la Convenției de la Geneva privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, potrivit unui website al parlamentului, pe care a fost postata scrisoarea lui, scrie Reuters. Protocolul adițional I la Convenția de la…

- Moscova nu da vina pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu reuseste sa îmbunatateasca relatiile dintre SUA si Rusia, o promisiune facuta de liderul de la Casa Alba în timpul campaniei sale electorale, a declarat presedintele rus Vladimir Putin într-un interviu acordat unor…

- Moscova nu da vina pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu reuseste sa imbunatateasca relatiile dintre SUA si Rusia, o promisiune facuta de liderul de la Casa Alba in timpul campaniei sale electorale, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat unor posturi de televiziune…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters.Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko i-a spus consilierului pe probleme de securitate nationala al SUA, John Bolton, in timpul intrevederii avute vineri la Minsk, ca doreste resetarea relatiilor cu Washingtonul, informeaza agentiile de presa Reuters si AFP.Bolton este cel mai important…