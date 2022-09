Stiri pe aceeasi tema

- Liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin se vor intalni in marja unui summit in Uzbekistan saptamana viitoare, a declarat miercuri reporterilor trimisul Rusiei la Beijing, Andrey Denisov, potrivit agenției ruse de știri de stat Tass, c

- Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin sa reușeasca sa ocupe Ucraina, relateaza The Guardian.Ben Wallace a afirmat ca invazia Rusiei in Ucraina "șovaie" și ca "incepe sa eșueze", in timp ce a promis mai mult sprijin financiar…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Moscova nu a vazut nicio dorinta din partea Ucrainei de a se conforma conditiilor a ceea ce el a descris drept un acord de pace preliminar convenit in martie, relateaza The Guardian. Intr-un dialog televizat cu reporterii dupa vizita in Iran, Putin a fost…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, și ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, au avut o discuție lunga despre razboiul din Ucraina și comerțul internațional, potrivit Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat sambata ca a discutat despre razboiul din Ucraina cu ministrul…

- Președintele rus Vladimir Putin și președintele Republicii Populare Chineze (RPC) Xi Jinping au purtat conversații telefonice pentru a discuta probleme de pe agenda internaționala, inclusiv despre starea negocierilor de pace cu reprezentanții Ucrainei. Potrivit RIA Novosti, liderii statelor au convenit…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei discutii la telefon, ca toate partile ar trebui sa conlucreze pentru solutionarea crizei din Ucraina „intr-un mod responsabil”, relateaza Reuters, citand postul de televiziune de stat chinez CCTV. China a refuzat…

- Presedintele american Joe Biden a sustinut ca avea informatii cu mult inainte ca Vladimir Putin sa atace Ucraina, insa multi oameni au crezut ca exagerez, iar Volodimir Zelenski „nu a vrut sa auda” avertismentele americane, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Multi oameni au crezut ca exagerez”…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a comparat invazia in Ucraina cu campaniile de cucerire duse de țarul Petru cel Mare, care a purtat razboaie teritoriale in estul și centrul Europei la inceputul secolului al XVIII-lea.