Presedintii Chinei, Xi Jinping, si Rusiei, Vladimir Putin, se intalnesc joi in Uzbekistan pentru un summit regional care arata ca un front impotriva Occidentului, in pline tensiuni exacerbate de razboiul din Ucraina, comenteaza AFP, scrie AGERPRES.

- Presedintii Chinei, Xi Jinping, si Rusiei, Vladimir Putin, se intalnesc joi in Uzbekistan pentru un summit regional care arata ca un front impotriva Occidentului, in pline tensiuni exacerbate de razboiul din Ucraina.

- Presedintele Zelenski a facut o vizita surpriza in orasul Izium din estul tarii, eliberat recent de fortele ucrainene. Mii de militari rusi au fugit din regiune in ultimele zile si au abandonat cantitati mari de armament si munitie.

- Președintele rus Vladimir Putin se va intalni joi, in Uzbekistan, cu președintele Chinei, Xi Jinping. Cei doi șefi de stat vor discuta cu acest prilej atat despre situația din Ucraina, cat și despre Taiwan, informeaza Reuters.

- China lucreaza cu Rusia la stabilirea unei ordini internationale „mai juste”, a afirmat cel mai important responsabil al diplomatiei chineze, Yang Jiechi, cu cateva zile inainte de o intrevedere prevazuta intre presedintii celor doua tari, informeaza marti AFP, preluata de Agerpres. Xi Jinping ar urma…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping se vor intalni cu ocazia unui summit regional ce va avea loc la Samarkand, in Uzbekistan, in zilele de 15 si 16 septembrie, a anuntat miercuri diplomatia rusa, transmite AFP.

- Militari chinezi se vor deplasa in Rusia la sfarsitul lunii august pentru a participa la exercitii multinationale, la care sunt invitate si trupe din India, Belarus, Mongolia si Tadjikistan, in contextul tensiunilor cu Occidentul. Rusia a anuntat ca, in pofida razboiului din Ucraina, va organiza in…

- Ce a facut președintele chinez Xi Jinping in ziua in care a implinit 69 de ani? Omagiatul l-a sunat pe „prietenul” sau, Vladimir Putin, pentru a il asigura pe acesta ca relațiile bilaterale au ramas la cel mai inalt nivel in ciuda „turbulențelor și tranformarilor globale”, scrie The Diplomat . Promisiunea…