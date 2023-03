Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping continua marti discutiile la Moscova, cooperarea economica urmand sa fie in centrul atentiei in aceasta a doua zi a vizitei de trei zile a liderului de la Beijing in Rusia, relateaza DPA.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina, transmit Reuters.

- Liderul de la Beijing, Xi Jinping, a aterizat, luni, la Moscova. Președintele chinez va face o vizita de trei zile in Rusia, rastimp in care urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Au aparut imagini ce surprind momentul in care inaltul oficial chinez iese din aeronava care l-a…

- Vladimir Putin a publicat un articol in ziarul chinez Zhenmin Jibao in care a evaluat relațiile dintre Moscova și Beijing. Materialul in limba rusa a aparut pe site-ul Kremlinului.Articolul este programat sa coincida cu inceputul vizitei președintelui chinez Xi Jinping in Rusia, care va incepe pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat miercuri Marea Linie Circulara (GLC) a metroului din Moscova, care are o lungime de 70 de kilometri si 35 de statii, transmite EFE. „Poehali (sa mergem), baieti”, le-a spus locatarul de la Kremlin prin videoconferinta primarului Moscovei, Serghei Sobianin,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat miercuri, 1 martie, unda verde circulației pe Marea Linie Circulara (GLC) a metroului din Moscova. Cu o lungime de 70 de kilometri si 35 de statii, noua linie de metrou este cea mai mare din lume, transmite EFE, citata de Agerpres.Putin a inaugurat noua linie prin…

- Vladimir Putin si Xi Jinping, au discutat vineri, prin videoconferinta, despre modalitati de intensificare a relatiilor bilaterale, in contextul tensiunilor Moscovei cu Occidentul, ca urmare a razboiului din Ucraina.