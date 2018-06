Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost ”pus in patru labe” si a ”cersit” sa se intalneasca cu Donald Trump, dupa ce Statele Unite au anulat summitul intre cei doi lideri, a declarat avocatul locatarului Casei Albe Rudy Giuliani, relateaza DPA. Trump a anulat reuniunea din cauza unor amenintari nord-coreene…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat, vineri seara, ca SUA poarta “discutii foarte productive” cu Coreea de Nord pentru restabilirea summitului dintre cele doua state.

- Coreea de Nord a facut cunoscut vineri ca este in continuare deschisa dialogului cu Statele Unite dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul dintre cele doua tari, o decizie “extrem de regretabila” potrivit Phenianului, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Reiteram Statelor Unite…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus sa-si inchida instalatia de teste atomice in mai si sa invite in aceasta tara izolata experti americani, a anuntat Seulul duminica, in timp ce Donald Trump se arata optimist cu privire la posibilitatea unui acord nuclear cu Phenianul, relateaza AFP. Aceasta…

- Presedintele rus Vladimir Putin 'este pregatit' sa se intalneasca cu omologul sau american Donald Trump, dupa atacurile aeriene ale SUA in Siria, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu publicat vineri de agentia de presa rusa Ria Novosti, relateaza dpa si AFP.Statele…

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…