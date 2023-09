Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau nord-coreean, Kim Jong Un, si-au oferit in dar unul altuia cate o pusca, in cursul vizitei liderului Coreei de Nord in Extremul Orient rus si s-au adresat unul altuia cu apelativul „tovarase”, relateaza joi AFP si Reuters, potrivit Agerpres.