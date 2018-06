Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki, pentru primul lor summit bilateral, au anuntat joi Kremlinul si Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. Cu prilejul intrevederii de la Helsinki vor fi abordate ‘stadiul actual…

- Omenirea a aflat cum arata locul unde se vor intalni Donald Trump și Kim Jong Un, dupa ce purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, Sarah Sanders, a anunțat pe Twitter hotelul unde se va desfașura summit-ul.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in la Casa Alba pe 22 mai, unde vor discuta despre un summit intre liderul de la Washington si liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un, a anuntat vineri Admistratia prezidentiala a Statelor Unite, relateza Reuters.