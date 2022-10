Stiri pe aceeasi tema

- Revista saptamanala poloneza Wprost a publicat pe coperta o imagine cu Vladimir Putin reprezentativa pentru modul in care criza energetica este provocata de Moscova. Rusia a taiat livrarile de gaze catre Polonia in aprilie, cand Varsovia a refuzat sa plateasca in ruble. Polonia a inceput de sambata…

- Conducta se afla in centrul strategiei Poloniei de a-si diversifica aprovizionarea cu gaze dincolo de Rusia, care a inceput cu ani inainte ca invazia Moscovei in Ucraina, inceputa in februarie, sa declanseze o criza energetica globala. O purtatoare de cuvant a Gaz-System a declarat pentru Reuters ca…

- Polonia a inceput de sambata sa primeasca gaze printr-o noua conducta in regiunea baltica, care porneste din Norvegia si trece prin Danemarca si Marea Baltica, a declarat operatorul polonez de gazoducte Gaz-System, transmite Reuters. Conducta se afla in centrul strategiei Poloniei de a-si diversifica…

- In jur de 5 miliarde de euro au cheltuit statele UE pentru construcția celei de a doua conducte care leaga Rusia de Germania. Moscova a investit și ea 2,5 miliarde, conform datelor publicate de Statista. Daca se adeverește ca liderul de la Kremlin se afla in spatele acțiunii criminale, atunci gestul…

- Co-fondatorul trupei Pink Floyd, Roger Waters, i-a adresat președintelui rus Vladimir Putin o scrisoare deschisa in care ii cere liderului de la Kremlin sa ii dea asigurari ca nu va folosi armele nucleare, declarandu-se ingrijorat pentru el și familia sa, indemnandu-l sa se angajeze la o incetare a…

- Rusia a redus aprovizionarea cu gaze prin conducta Nord Stream 1, o ruta cheie care alimenteaza Europa cu gaze rusesti, la doar o cincime din capacitatea sa, invocand probleme tehnice cu turbinele pentru gaze furnizate de Siemens Energy. Prima turbina, aflata in centrul unui impas energetic cu Occidentul,…

- Temerile Europei par sa se adevereasca, iar in aceasta iarna, mai multe țari membre ale UE s-ar putea confrunta cu probleme la nivelul gazelor. Producatorul rus de gaze Gazprom a anunțat sambata ca a incetat sa mai furnizeze gaze vecinei Letonia, acuzand-o ca a incalcat condițiile de retragere a gazelor.…

- Guvernul polonez va acorda gospodariilor o plata unica de 3.000 de zloti (646 de dolari) pentru a le ajuta sa faca fata cresterii pretului carbunelui, in contextul exploziei preturilor la energie provocata in principal de razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Gospodariile poloneze si centralele de…