Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal german, Angela Merkel, care urmeaza sa se intalneasca sambata, in apropiere de Berlin, cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat vineri ca se asteapta la discutii complicate cu acesta privind Siria si Ucraina.

- Vladimir Putin este asteptat astazi in Germania. Liderul de la Kremlin se va intalni cu cancelarul Angela Merkel, la ora 19:00, ora Moldovei, in Castelul Meseberg, o resedinta a Guvernului german situata la 70 de kilometri de Berlin.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se asteapta la discutii complicate privind Siria si Ucraina cu presedintele rus Vladimir Putin, asteptat sambata in Germania, relateaza AFP. "Vor exista controverse si, bineinteles, vor exista si puncte asupra carora vom putea reflecta asupra modului…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza sambata o vizita in Germania, unde se intalneste cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni Guvernul german, relateaza AFP.Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca la ora 16.00 GMT (19.00,…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi sambata pe presedintele rus Vladimir Putin la o resedinta a guvernului german langa Berlin, pentru discutii despre razboiul din Siria, violentele in desfasurare din estul Ucrainei si probleme energetice, a anuntat luni un purtator de cuvant al executivului…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi sambata pe presedintele rus Vladimir Putin la o resedinta a guvernului german langa Berlin, pentru discutii despre razboiul din Siria, violentele in desfasurare din estul Ucrainei si probleme energetice, a anuntat luni un purtator de cuvant al executivului…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat vineri reluarea summiturilor intre presedintii american si rus si considera pozitiv faptul ca Donald Trump il invita pe Vladimir Putin in Statele Unite, relateaza AFP. ”Ma bucur de fiecare intalnire (…), atunci cand exista un dialog, mai ales intre aceste doua…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins miercuri ideea refacerii Grupului Celor Opt (G8) state industrializate, din care Rusia a fost data afara dupa ce a anexat Crimeea in 2014, relateaza The Associated Press.Un parlamentar din cadrul Partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Michael…