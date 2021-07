Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si cancelarul german, Angela Merkel, si-au exprimat satisfactia in legatura cu progresul gazoductului Nord Stream 2 dintre tarile lor, a anuntat miercuri Kremlinul, dupa anuntul unui acord intre Berlin si Washington cu privire la acest subiect, noteaza AFP. Cei doi…

- Presedintele american Joe Biden o primește azi pe Angela Merkel la Casa Alba. Cei doi lideri vor discuta despre atacurile informatice care au lovit companii din Statele Unite si despre gazoductul Nord Stream 2 care va transporta gaz rusesc in Germania. Va fi prima sa vizita la Washington dupa ce Joe…

- Președintele rus Vladimir Putin este informat despre sosirea unei delegații talibane la Moscova, contactele fiind necesare pe fondul evoluției tensionate a situației din Afganistan, a declarat secretarul de presa al șefului statului Dmitri Peskov. „Putin este informat (cu privire la discuții).…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine propunerea franco-germana privind stabilirea unor contacte directe intre Bruxelles si Moscova, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

- Presedintele american, Joe Biden, a denuntat miercuri ''comparatiile ridicole'' ale omologului sau rus, Vladimir Putin, cu privire la drepturile omului, la incheierea primului summit dintre cei doi lideri, miercuri, la Geneva, relateaza AFP. Biden a apreciat ca Putin face o falsa echivalare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca a aflat din presa despre decizia omologului sau american Joe Biden de a pune capat tentativelor de a bloca gazoductul rusesc Nord Stream 2 pe care Ucraina îl considera o amenințare grava la adresa securitații sale, relateaza Axios.Zelenski…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca au fost parcurse noi etape in constructia gazoductului Nord Stream 2, menit sa furnizeze gaz rusesc in Europa si care s-a confruntat cu numeroase obstacole, relateaza AFP, arata Agerpres. "In urma cu doua ore si jumatate, montarea primei…