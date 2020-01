Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, intr-o vizita intreprinsa la invitatia presedintelui rus, Vladimir Putin, pentru a discuta tensiunile din Orientul Mijlociu si aplicarea acordurilor de la Minsk, a informat luni Kremlinul, citat de agentia EFE și Agerpres.ro…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin au convenit luni ca Ucraina trebuie sa acorde prin lege un statut special regiunii separatiste proruse Donbas, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters, citate de Agerpres. Anuntul vine dupa o convorbire telefonice avuta de cei…