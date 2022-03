Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin i-a facut lui Volodimir Zelenski o oferta "finala" pentru incetarea razboiului din Ucraina si asteapta decizia presedintelui ucrainean, care se afla in impas, scrie Jerusalem Post. Miercuri, la trei zile de la intalnirea premierului israelian Naftali Bennett cu presedintele rus Vladimir…

- Probabil ca principalul pariu greșit al lui Vladimir Putin a fost acela ca Occidentul va fi doar puțin mai zgomotos decat de obicei, liderii americani și europeni vor condamna mai aspru „operațiunea militara speciala” (eufemismul rusesc pentru invazia in toata regula din Ucraina), vor fi suparați o…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou președintelui rus Vladimir Putin sa accepte un dialog, subliniind ca Ucraina este pregatita sa vorbeasca și sa caute compromisuri, dar nu este pregatita sa capituleze. „In primul rand, sunt pregatit pentru un dialog, dar nu suntem…

- Un oficial american a estimat ca pierderile rusești se ridicau, incepand de luni, la 2.000 de morți, estimare cu care au fost de acord doi oficiali europeni, scrie New York Times. Este foarte posibil ca Moscova sa piarda zilnic in Ucraina tot atația soldați cat a pierdut in intreaga operațiune de capturare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerut, joi, introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters. "Introducem legea marțiala pe intreg teritoriul țarii noastre",…

- "Ucraina considera cele mai recente acte ale Rusiei o incalcare a suveranitatii si integritatii teritoriale a statului nostru", a spus el, adaugand ca ucrainenii sunt "pe pamantul lor" si "nu se tem de nimic sau de nimeni" si nu vor ceda "nicio singura bucata din tara".Pe de alta parte, el a declarat…

- „Presedintele Erdogan urmeaza sa se duca in Ucraina pentru a discuta cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, insa ramanem in contact apropiat cu rusii, pentru a evita orice actiune militara ale carei consecinte ar fi ireversbile”, a anuntat marti seara Ibrahim Kalin. Recep Tayyip Erdogan i-a invitat…

- Acuzatiile impotriva lui Porosenko sunt legate de altele similare vizandu-l pe parlamentarul pro-rus Viktor Medvedciuk, aflat in arest la domiciliu de aproximativ sase luni.Partidele politice ale lui Medvedciuk si Porosenko au respins acuzatiile.Oleksandr Turcinov, un inalt oficial din partidul fostului…