Falsificarea evenimentelor istorice a devenit un delict ce se pedepseste in Rusia, conform unei controversate legi promulgate joi de presedintele rus Vladimir Putin, act normativ care interzice negarea 'rolului decisiv al poporului sovietic in zdrobirea Germaniei naziste si a misiunii umanitare a Uniunii Sovietice in eliberarea tarilor Europei', relateaza EFE si DPA. Noile reglementari, publicate pe site-ul oficial al guvernului rus, interzic de asemenea asimilarea publica a obiectivelor, deciziilor si actiunilor guvernului sovietic, ale comandamentului militar de atunci si ale soldatilor…