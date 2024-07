Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni miercuri la Astana cu omologul sau chinez, Xi Jinping, cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan si cu alti patru lideri regionali care vor veni in capitala Kazahstanului pentru summitul Organizatiei de Cooperare de la Shanghai (OSC), a anuntat marti Kremlinul,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni miercuri la Astana cu omologul sau chinez, Xi Jinping, cu premierul turc Recep Tayyip Erdogan si cu alti patru lideri regionali care vor veni in capitala Kazahstanului pentru summitul Organizatiei de Cooperare de la Shanghai (OSC).

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca va ordona o incetare imediata a focului "de indata ce Ucraina isi va retrage trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova in estul si sudul țarii", ...

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care era asteptat in Turcia, a declarat marti ca spera sa se intalneasca cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan luna viitoare la o reuniune regionala in Kazahstan, informeaza news.ro.

- Presedintele SUA Joe Biden se va intalni cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski cu ocazia festivitatilor celei de-a 80-a aniversari a Debarcarii in Normandia, apoi la summitul G7 din Italia, a anuntat marti Casa Alba la scurt timp dupa plecarea presedintelui american in Franta, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping dau asigurari, joi, la Beijing, ca vor sa evite orice ”escaladare” in Ucraina, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski evoca o situatie ”extrem de dificila” in regiunea ucraineana Harkov, luata cu asalt de rusi de o saptamana,…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis, joi, la Beijing, omologului sau rus Vladimir Putin ca China si Rusia vor „apara dreptatea in lume”, a informat Ministerul Afacerilor Externe al tarii asiatice, citat de EFE. „In ciuda unor suisuri si coborasuri, relatiile noastre s-au intarit si au rezistat…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe chinez. Aceasta va fi a doua vizita a lui Putin in China pe parcursul a șase luni, informeaza AFP, potrivit Agerpres.