- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Statele Unite considera drept "ingrijoratoare" eforturile Rusiei de dezvolta arme spațiale, inclusiv sisteme laser mobile pentru distrugerea sateliților in spațiu, a declarat Yleem D.S. Poblete, asistent al secretarului de Stat pentru Controlul Armelor, relateaza agenția de știri Reuters, potrivit…

- Ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov a declarat marti ca Moscova este pregatita sa discute cu SUA despre cele mai noi arme strategice ale sale, chiar daca acestea nu fac parte din Tratatul privind fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF), a anuntat agentia de presa rusa RIA, citata…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a dezvaluit ca i-a propus luni, la Helsinki, omologului sau american, Donald Trump, prelungirea tratatului START. Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News, preluata de Reuters, Putin a afirmat ca Moscova este pregatita sa prelungeasca tratatul…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Moscova si Washingtonul au ajuns la un acord privind organizarea unui summit intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si Donald Trump, a anuntat miercuri in fata presei consilierul de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, transmite Reuters.

- Capitala Finlandei Helsinki este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american, relateaza Reuters, preluata de agerpres. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat…