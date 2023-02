Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a reacționat, luni, in urma cutremurelor devastatoare care au avut loc in cursul zilei și a oferit asistența pentru Siria și Turcia. Rusia, care este un aliat de baza al președintelui sirian Bashar al-Assad, menține o prezența militara semnificativa in aceasta țara.…

- Președintele rus Vladimir Putin a transmis luni, 6 februarie, condoleanțe Siriei și Turciei dupa cutremurele devastatoare in urma carora au murit peste 1.000 de oameni și a anunțat ca țara sa vrea sa trimita echipaje de salvare in zona dezastrului, relateaza Reuters. „Va rugam sa acceptați profundele…

- „Va rog sa acceptati profundele mele condoleante pentru pierderea atator vieti si distrugerea pe scara larga provocata de cutremurul puternic din tara dumneavoastra”, a scris Putin in mesajul catre Erdogan. „Suntem pregatiti sa oferim ajutorul necesar in aceasta situatie”, potrivit Rador, care citeaza…

- "Acesti omologi nu ne trimit nicio urare. De fapt, nu avem niciun contact cu ei. Si, avand in vedere actele inamicale pe care le intreprind in permanenta, presedintele nu le va trimite urari", a declarat presei Dmitri Peskov, purtator de cuvant al presedintiei ruse.Pe de alta parte, Vladimir Putin a…

- Ministrul turc al apararii si seful serviciilor de informatii s-au intalnit miercuri la Moscova cu omologii lor sirieni, intr-un semn de normalizare a relatiilor dintre Ankara si Damasc in conditiile in care acestea au fost serios afectate de razboiul din Siria, care dureaza de zece ani. Ministrul turc…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat joi un apel pentru un summit comun cu presedintele rus Vladimir Putin si presedintele sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta "amenintarea terorista" in nordul Siriei, printre altele, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a vorbit duminica la telefon cu omologul rus, Vladimir Putin. Printre subiecte, inceperea exportului altor produse alimentare și marfuri prin coridorul de cereale al Marii Negre, a anunțat biroul lui Erdogan.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca ar putea relua relatiile diplomatice cu regimul omologului sau sirian, Bashar al-Assad, odata incheiat scrutinul prezidential din Turcia din iunie 2023, a informat joi cotidianul turc Hurriyet, citat de EFE.