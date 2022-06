Vladimir Putin se laudă singur și se compară cu Petru cel Mare: El NU lua nimic, el LUA înapoi Presedintele rus Vladimir Putin isi compara politica cu cea a tarului Petru cel Mare, care a luptat impotriva Suediei, invadand o parte a acesteia, dar si Finlanda, o parte a Estoniei si a Letoniei. ”Tocmai am vizitat o expozitie consacrata celei de-a 350-a aniversari a lui Petru Cel Mare. Este uimitor, dar nu s-a schimbat aproape nimic (…). Petru cel mare a purtat Razboiul din Nord timp de 21 de ani. Ai impresia ca, luptand impotriva Suediei, lua ceva. Nu lua nimic, el lua inapoi”, a declarat Vladimir Putin la o intalnire cu tineri antreprenori, la Moscova, , relateaza AFP. ”Atunci cand a infijntat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin isi comparapolitica cu cea a tarului Petru cel Mare, care a luptat impotriva Suediei, invadand o parte a acesteia, dar si Finlanda, o parte a Estoniei si a Letoniei, relateaza AFP. "Tocmai am vizitat o expozitie consacrata celei de-a 350-a aniversari a lui Petru Cel Mare.…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca televiziunea rusa de stat susține și propovaduiește propaganda liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Ba, dupa sancțiunile impuse Rusiei de Occident, se lanseaza nu doar in acuze impotriva acestuia, dar și indeamna telespectatorii sa fie de acord cu unele opinii…

- ''Conversatia a fost directa si la obiect si a decurs fara probleme. Evitarea tensiunilor a fost considerata importanta'', a declarat seful statului finlandez intr-un comunicat al presedintiei.Tara nordica ''doreste sa se ocupe de probleme practice legate de faptul ca este o tara vecina a Rusiei intr-un…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev a declarat, marți, ca intarirea NATO cu Rusia „nu mai este doar o figura de stil” și ca Moscova ar trebui sa fie pregatita pentru o posibila „acțiune agresiva”, a informat agenția de presa rusa TASS , citata de Reuters. „Vorbim…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia pare a fi inspirata la punct si virgula din scrierile unui mistic, Aleksandr Dughin, poreclit din cauza influentei sale la Kremlin „Rasdughin" sau „Creierul lui Putin". Cunoscatorii doctrinei lui Dughin spun ca „viziunea" lui Putin despre Ucraina este conforma cu ceea…

- Pana acum doar s-a vorbit in unele cercuri de viitorul Ucrainei dupa ”operațiunea militara speciala” a Rusiei. Acum dinspre Moscova vine semnal clar și le raspunde tuturor celor nu ințeleg de ce in fața atator sancțiuni in vigoare și a celor care vor veni Rusia nu cedeaza. Pentru noi este un ”razboi…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki face presiuni pentru o inasprire a sanctiunilor UE care vizeaza Rusia, apreciind ca masurile adoptate pana acum nu sunt nici pe departe suficiente, transmite sambata dpa, informeaza AGERPRES . Morawiecki s-a intalnit sambata cu presedinta Parlamentului European,…

- 16,8 miliarde de euro: aceasta este suma importurilor europene de hidrocarburi rusești de la inceputul razboiului din Ucraina. Dupa invazia rusa, importurile europene de gaz rusesc au crescut semnificativ. Potrivit Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea, Finlanda), dupa invadarea Ucrainei…