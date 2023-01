Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat, miercuri, muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian. De asemenea, liderul rus a dezvaluit…

- In vreme ce Vladimir Putin revendica succesul din Donețk in numele armatei regulate ruse, finanțatorul mercenarilor Wagner continua sa incerce sa submineze increderea in Ministerul Apararii, arata o analiza a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), think-tank-ul american care monitorizeaza razboiul…

- Evgheni Prigojin, șeful gruparii de mercenari Wagner care activeaza pe frontul din Ucraina, face presiuni pentru naționalizarea averilor oligarhilor ruși, astfel incat fondurile sa fie utilizate pentru sponsorizarea efortulului de razboi al Moscovei, scrie, in cea mai recenta actualizare a informațiilor…

- Un fost comandant militar rus și fost agent FSB, care a vizitat linia frontului din Ucraina, a declarat ca soldații ruși sunt in dezordine pentru ca lupta intr-un razboi fara un scop clar și a planificarii strategice slabe de catre Kremlin. Igor Ghirkin, un fost ofițer al Serviciului Federal de Securitate…

- Ca urmare a atrocitaților comise de regimul lui Vladimir Putin impotriva civililor ucraineni, deputații europeni au recunoscut Rusia ca stat sponsor al terorismului. Parlamentul a adoptat o rezoluție privind ultimele evoluții in razboiul brutal de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Deputații europeni…

- Oficialii ruși vor sa mai stavileasca influența șefului grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, finanțatorul așa-numitei armate private a lui Vladimir Putin, prin crearea unei noi structuri care folosește mercenari recrutați din inchisorile Rusiei de pe teritoriile ocupate in Ucraina,…

- Fondatorul grupului de mercenari ruși "Wagner", Evgheni Prigojin, capata din ce in ce mai multa influența pe teritoriul Federației Ruse - considera Katerina Sternenko, analist ucrainean in cadrul Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), anunța RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele…