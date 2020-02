Stiri pe aceeasi tema

- Kievul si separatistii prorusi din estul Ucrainei au efectuat un schimb de aproximativ 200 de detinuti, o operatiune contestata, care marcheaza insa o dezescaldare cu Moscova in Razboiul din Ucraina, ultimul activ in continuare in Europa, relateaza AFP.

- Anchetatorii ucraineni au deschis miercuri o procedura penala dupa ce primul tren rus de pasageri a ajuns în Crimeea printr-o noua legatura feroviara cu peninsula din Marea Neagra, transmite Agerpres. Trenul de pasageri provenind din Sankt Petersburg a trecut miercuri ilegal frontiera…

- Uniunea Europeana a criticat dur deschiderea traficului feroviar pe podul între Rusia și Peninsula Crimeea, cea mai lunga construcție de acest fel din Europa, informeaza Mediafax citând site-ul agenției Tass.Podul, pe care presa rusa îl numeste "constructia secolului"…

- Dupa negocieri indelungate, Rusia, Ucraina si UE au convenit joi noaptea, "in principiu", asupra unui nou acord privind livrarea de gaze naturale incepand cu data de 1 ianuarie 2020, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Ucraina…

- In timp ce o parte a presei il prezinta pe Vladimir Zelenski „victorios“ la prima sa reuniune cu Vladimir Putin, liderul de la Kremlin se opune revenirii frontierei dintre estul Ucrainei si Rusia sub controlul total al Kievului.

- Intr-un editorial publicat in ziarul ”Ukrainska Pravda”, Porosenko ii spune lui Zelenski ca ”Putin manipuleaza pe toata lumea, cu privire la fond, fapte, cifre, harti, emotii”.”In acest context, un sfat sincer: evitati intalnirile ochi in ochi cu Putin atunci cand este posibil, pentru a…

- Presedintele ucrainean s-a deplasat vineri pe frontul din estul Ucrainei, cu trei zile inainte de prima sa intrevedere cu liderul rus Vladimir Putin pentru relansarea negocierilor de pace cu privire la singurul conflict armat activ din Europa, relateaza AFP. Aceasta intrevedere ce va avea loc la Paris,…

- Moscova si Kievul sunt in curs de a conveni un nou schimb de prizonieri legat de conflictul din estul Ucrainei, a anuntat joi agentia de presa rusa RBC, citata de dpa.Aceasta chestiune urmeaza sa se afle pe agenda primei intalniri intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean…