Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca va decide luni daca Rusia va recunoaste independenta celor doua teritorii separatiste din estul Ucraina, o decizie care risca sa puna capat procesului de pace in acest conflict, informeaza AFP. "Am ascultat opiniile noastre, decizia va fi luata astazi",…

- Vladimir Putin a convocat luni o ședința extraordinara, in formula extinsa, a Consiliului de Securitate al Rusiei, in condițiile in care Kremlinul considera situația din Ucraina ”extrem de tensionata”. In deschiderea reuniunii, Putin a declarat ca va analiza cererea liderilor separatiști din Donbass…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat luni, la sedinta Consiliului de Securitate, ca va lua in considerare masuri referitoare la cererea sa de „garantii de securitate” suplimentare din partea Statelor Unite si a aliatilor lor, transmite The New York Times. Putin a convocat o sedinta de urgenta…

- Un dialog halucinant a avut loc, luni, intre Vladimir Putin și președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narișkin, in ședința Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care fusese convocata pentru a lua in discuție o rugaminte formulata cu doar o ora inainte de catre cei doi lideri autoproclamați…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Deputati ai grupului parlamentar al Partidului Comunist din Duma au adresat un apel catre seful statului rus pentru a lua in considerare recunoasterea "republicilor populare" Lugansk (LNR) si Donetk (DNR) ca state independente, noteaza RIA Novosti.Consiliul Dumei de Stat a decis sa examineze acest apel…

- Intr-o discuție telefonica avuta duminica cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, Joe Biden a precizat clar ca „Statele Unite si aliatii sai vor raspunde decisiv daca Rusia va invada Ucraina”, potrivit unui comunicat transmis de Casa Alba, citat de CNN . De asemenea, presedintele Biden si-a exprimat…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, a discutat luni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre criza imigrantilor de la froniera dintre Belarus si Polonia si despre tensiunile cu Ucraina, anunta Guvernul de la Roma. "Premierul Mario Draghi a avut astazi o conversatie prin telefon cu presedintele…