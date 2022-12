Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat joi revenirea lui Benjamin Netanyahu la conducerea guvernului israelian si si-a exprimat dorinta de a intari cooperarea cu Israelul "in toate domeniile", a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o conversație telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Potrivit Kremlinului, politicienii au discutat despre situația din Ucraina. „Au fost discutate probleme de actualitate ale agendei bilaterale și situația internaționala”, se arata in comunicat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va stabili obiectivele armatei sale pentru anul 2023 in cadrul unei intalniri cu inalti oficiali militari care va avea loc miercuri, a anuntat marti Kremlinul, in a noua luna a ofensivei Moscovei in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat miercuri ca va avea „in urmatoarele zile” un „contact direct” cu omologul sau rus Vladimir Putin cu privire la industria nucleara civila si centrala Zaporojie, informeaza joi AFP. Kremlinul susține ca nu știe nimic despre intenția lui Macron. „Intentionez…

- Kremlinul a transmis miercuri ca presedintele Vladimir Putin inca nu a decis daca va participa la summitul G20 care se va desfasura in luna noiembrie in insula indoneziana Bali, relateaza Reuters. ”Sunt multe forumuri internationale planificate pentru luna noiembrie”, a spus in fata presei consilierul…

- Președintele rus Vladimir Putin a convocat pentru luni o reuniune a Consiliului sau de securitate, ce reunește principalii miniștri, responsabili politici și reprezentanți ai serviciilor de securitate și ai armatei, a anunțat Kremlinul intr-un comunicat remis agențiilor ruse, preluat de AFP și citat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat, joi seara, decrete de recunoastere a independentei regiunilor Herson si Zaporijie, care este un pas intermediar catre anexarea oficiala a acestor teritorii, informeaza Reuters. „Ordon recunoasterea suveranitatii si independenta de stat” in regiunile Zaporojie…