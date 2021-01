Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat memoria si "marele profesionalism" al jurnalistului american Larry King, care a murit sambata si care l-a intervievat in mai multe randuri, a anuntat Kremlinul, relateaza AFP. "Presedintele a apreciat mereu marele sau profesionalism si autoritatea…

- Moscova și Washington au facut înca un pas catre o prelungire in extremis pe timp de cinci ani a tratatului cheie de dezarmare nucleara New Start, Kremlinul spunând vineri ca saluta pasul facut de Biden, potrivit AFP.„Nu putem decât sa salutam voința politica de a extinde…

- Administratia Joseph Biden a anuntat intentia de prelungire timp de cel putin cinci ani a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), iar Kremlinul a salutat decizia, subliniind insa ca asteapta detalii despre propunere, potrivit Mediafax. "Presedintele a spus clar…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters. ”El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana la finalizarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale in situatiile in care acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca toate vaccinurile rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente, adaugand ca Rusia va inregistra in curand un al treilea vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza agentia Ria Novosti, citata de Reuters. Rusia a lansat vaccinul Sputnik…