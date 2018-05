Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu depune suficiente eforturi pentru asigurarea beneficiilor pentru Iran prevazute in acordul nuclear semnat in 2015, a declarat, duminica, Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, informeaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Moscova considera ca este posibil sa se discute despre evolutia viitoare a acordului nuclear cu Iranul (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action - planul de actiune comun cuprinzator) fara participarea SUA, a anuntat marti ministrul adjunct rus de externe Serghei Riabkov, citat de RIA Novosti si…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel s-au declarat vineri, intr-o convorbire la telefon, in favoarea mentinerii acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anuntat Kremlinul, scrie AFP. Cei doi lideri ”au subliniat importanta esentiala a mentinerii…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel s-au pronunțat vineri, intr-o convorbire telefonica, pentru menținerea acordului nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anunțat Kremlinul, citat de AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel au discutat vineri, intr-o convorbire telefonica, despre situatia creata prin retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul, pronuntandu-se pentru mentinerea acestuia, a informat Kremlinul, transmit AFP si Reuters. Presedintele Putin…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat miercuri dorinta de a mentine coordonarea in materie de securitate cu Rusia in Siria, in contextul in care Moscova sprijina atat regimul sirian, cat si pe aliatul sau iranian, ambii inamici ai Israelului, informeaza France Presse, conform agerpres.ro. …

- Rusia considera inacceptabila modificarea Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul si, in cazul in care presedintele SUA Donald Trump va decide iesirea din acest tratat, Administratia Vladimir Putin va bloca prelungirea sanctiunilor contra Teheranului, anunta Ministerul rus de Externe,…

- Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, potrivit ministrului japonez de Externe, Taro Kono, relateaza site-ul agentiei Tass. "Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu toate acestea, Rusia si China l-au…