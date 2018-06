Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa-l intalneasca pe lidedrul nord-coreean Kim Jong Un marti, pe 12 iunie, la ora locala 9.00 (4.00, ora Romaniei), in Singapore, a anuntat luni Casa Alba, scrie Le Figaro. ”Ne pregatim activ (in vederea acstui summit)”, a declarat Sarah Sanders, o purtatoare…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit sambata la Kremlin pe premierul Japoniei, Shinzo Abe, transmite DPA. Intr-o conferinta de presa televizata dupa intalnire, seful guvernului de la Tokyo a declarat ca a convenit cu gazda sa asupra unei colaborari stranse pentru denuclearizarea peninsulei…

- Anterior, publicatia Politico a relatat ca o echipa de 30 de oficiali de la Casa Alba si Departamentul de Stat se pregateste sa plece weekendul acesta la Singapore.Presedintele SUA, Donald Trump, a semnalat vineri dupa-amiaza ca a reluat contactele cu Phenianul si ar putea reactiva intrevederea…

- La o zi dupa ce a anuntat ca a decis sa anuleze summitul cu presedintele nord-coreean Kim Jong Un, prevazut sa se desfasoare pe 12 iunie in Singapore, presedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri ca sunt in curs discutii cu Phenianul si ca summitul ar putea avea totusi loc cum a fost initial…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat luni convins ca summitul istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, va avea loc, mentionand Singapore ca loc posibil pentru aceasta intalnire prevazuta pana la inceputul lunii iunie, transmite AFP. "Cred ca summitul va avea loc, personal…

- In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul. Macron a declarat…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass, conform Mediafax."In timpul unei…