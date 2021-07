Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a urmat lungi sesiuni de antrenament cu consilierii, a preluat sfaturile și mesajele partenerilor din NATO și și-a propus sa transmita un mesaj dur, dar direct, miercuri, la summitul cu Vladimir Putin, in incercarea de a muta relația cu Rusia intr-o zona mai stabila și predictibila, scrie…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a vorbit, luni, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, transmitandu-i ca relatiile bilaterale se pot imbunatati daca Moscova inceteaza actiunile "perturbatoare", anunța Mediafax. "Am transmis un mesaj de unitate la nivelul Uniunii Europene…

- TikTok, platforma cu foarte multi copii printre utilizatori, este cea mai vulnerabila la fake-news, dintre retelele sociale. Rusia domina piata manipularii retelelor sociale, iar politicienii isi cumpara like-uri pe Facebook si Instagram. Aceasta noteaza Deutsche Welle, bazandu-se pe un raport al Centrului…

- Elevi ruși tineri au fost filmați ținând arme de jucarie în mâini și marșaluind pe cântece militare la o festivitate de vinerea trecuta pentru comemorarea victoriei sovietice din al Doilea Razboi Mondial, relateaza The Moscow Times.Imaginile distribuite de site-ul MBKH…

- Elevi ruși au fost filmați ținand arme de jucarie in maini și marșaluind pe cantece militare la o festivitate de vinerea trecuta pentru comemorarea victoriei sovietice din al Doilea Razboi Mondial, relateaza The Moscow Times . Imaginile distribuite de site-ul MBKH Media arata copiii cantand „Noi suntem…

- Medici apropiati ai disidentului rus Aleksei Navalnii au cerut sa li se permita sa il vada pe acesta, spunand ca barbatul poate suferi in orice moment un stop cardiac, potrivit Themoscowtimes. De asemenea, soția sa l-a vizitat in inchisoare in urma cu cateva zile și a spus ca este din ce in ce mai ingrijorata…

- Printul Philip a fost o personalitate istorica, remarca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in telegrama de condoleante trimisa la Londra dupa moartea consortului reginei Elisabeta a Regatului Unit, potrivit Agerpres. Citește și: 'As vrea foarte mult sa merg in Rusia... cu toate ca ticalosii…

- Un tribunal din Rusia va audia vineri, 2 aprilie, cazuri impotriva companiilor tehnologice Facebook, Twitter si Google, care sunt acuzate ca nu au sters postari prin care se cereau copiilor sa participe la proteste ilegale. Conform BBC, fiecare firma este implicata in cate trei cazuri separate,…