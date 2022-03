Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, joi seara, cu ocazia reuniunii Consiliului prezidential pentru Securitate Nationala, ca ucrainenii si rusii sunt "un singur popor", precizand ca operatiunea militara in Ucraina se deruleaza "conform planului".

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi, la Moscova, intr-un discurs televizat, ca toate sarcinile trasate armatei in campania din Ucraina au fost indeplinite cu succes pana acum. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Moscova s-a confruntat cu o izolare din ce in ce mai mare, in timp ce președintele Vladimir Putin nu a dat niciun semn de oprire a invaziei din Ucraina. Luptele violente și bombardamentele rusești au ucis zeci de persoane și au declanșat o criza a refugiaților. In același timp, Adunarea Generala a ONU,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, „fabrica amenintari care nu exista”, a acuzat duminica purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, la scurt timp dupa ce Moscova a anuntat ca-si pune in alerta „fortele de descurajare” ale armatei ruse, care pot include si o componenta nucleara, transmite AFP.…

- Rușii au ieșit din nou in strada, astazi, pentru a demonstra impotriva razboiului declanșat in Ucraina de catre Vladimir Putin. Sunt zeci de mii de oameni pe strazile din Sankt Petersburg și Moscova, care cer incetarea invaziei ruse.

- Lucrurile nu merg așa cum Vladimir Putin se aștepta, drept urmare, liderul de la Moscova este mai mult decat furios. Aceste pierderi și eșecul continuu de a cuceri Kievul l-au infuriat pe Vladimir Putin, potrivit fostului șef al apararii al Estoniei, Riho Terras. „Putin este furios, a crezut ca razboiul…

- Uniunea Europeana a emis o declarație prin care solicita Rusiei sa opreasca imediat operațiunea militara din Ucraina, relateaza RIA Novosti. Anterior, s-a anunțat, de asemenea, ca liderii Uniunii Europene vor discuta despre introducerea de noi sancțiuni impotriva Rusiei dupa inceperea operațiunii militare…

- Ucraina nu va accepta modificarea frontierelor, afirma presedintele Volodimir Zelenski, dupa decizia Rusiei de recunoastere a independentei regiunilor Donetk si Lugansk, avertizand asupra dreptului la aparare colectiva. „Cele mai noi actiuni ale Rusiei sunt o incalcare a suveranitatii Ucrainei si a…