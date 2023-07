Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este pregatita sa revina in acordul privind exporturile de cereale ucrainene daca cererile sale vor fi indeplinite "in totalitate", a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, subliniind ca fara aceasta prelungirea acordului "nu mai are sens", potrivit AFP.

- Moscova a dat miercuri un termen de trei luni ONU pentru ca sa obtina „rezultate concrete” asupra aplicarii componentei ce priveste exporturile agroalimentare rusesti, inclusa in acordul privind exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagra.

- Acordul de libera trecere a exporturilor de cereale dinspre Ucraina prin porturile de la Marea Neagra a fost abandonat de catre Rusia. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, semnale in aceasta direcție fusesera furnizate deja de catre Moscova, iar traficul in scadere sugera,…

- Rusia nu a fost de acord sa inregistreze nave noi din 27 iunie, iar acordul va expira luni, cu exceptia cazului in care Moscova este de acord sa il prelungeasca. Un purtator de cuvant al Natiunilor Unite a declarat vineri ca secretarul general Antonio Guterres asteapta un raspuns din partea presedintelui…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres i-a propus lui Vladimir Putin sa prelungeasca acordul care permite exportul de cereale din Ucraina prin Marea Neagra in schimbul conectarii unei filiale a bancii agricole rusești la sistemul internațional de plați SWIFT, au declarat surse pentru Reuters.Rusia…

- Suntem in ziua 480 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Președintele sud-african i-a transmis lui Vladimir Putin ca vrea „ca acest razboi sa se incheie”, in timp ce liderul de la Kremlin și-a reiterat pozitia conform careia Ucraina si aliatii sai occidentali au declansat conflictul…